Laureti, industria europea ha bisogno di investimenti comuni

"L'industria europea ha bisogno di investimenti comuni per vincere la sfida della conversione ecologica che vuole dire anche rafforzare la competitività industriale, in particolare del settore strategico dell'automotive e del suo indotto": lo afferma l'eurodeputata del Pd Camilla Laureti che, insieme alla delegazione del partito, ha incontrato lavoratori e rappresentanti dei sindacati europei dell'industria, impegnati in una manifestazione a Bruxelles.

"Questa trasformazione, indispensabile per contrastare il cambiamento climatico - sostiene Laureti in una nota -, non può però in alcun modo ricadere sui livelli occupazionali, che dobbiamo garantire ad ogni costo, e sui consumatori. Lavoratori e rappresentanti sindacali umbri, presenti al presidio, hanno manifestato grande preoccupazione per il ridimensionamento degli investimenti annunciato da Acciai speciali Terni e per la mancata risposta da parte del Governo all'emergenza, per esempio, dei costi dell'energia. A queste preoccupazioni va data risposta. Subito".



