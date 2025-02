Digitale, Pid-Next per le micro, piccole e medie imprese

Ci sono ancora una decina di giorni di tempo per presentare le candidature per Pid-Next, l'iniziativa promossa da Unioncamere con il supporto di Dintec, finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e realizzata attraverso la rete dei Punti impresa digitale (Pid) delle Camere di commercio. Il progetto è rivolto alle micro, piccole e medie imprese italiane e punta a guidarle in un percorso strutturato di trasformazione digitale e trasferimento tecnologico, grazie a un assessment innovativo e un supporto mirato.

Il presidente dell'ente camerale umbro, Giorgio Mencaroni, sottolinea - in una nota - il valore strategico del progetto: "L'iniziativa di Unioncamere, con il supporto di Dintec, è di sistema e di grande interesse e utilità. La Camera di commercio dell'Umbria vi si riconosce pienamente perché i cardini essenziali della sua azione sono la transizione digitale e quella ecologica, che poi sono due facce della stessa medaglia.

Il Pid dell'Umbria è attivissimo e fornisce formazione, informazione e assistenza alle imprese locali per supportarle nel trasferimento tecnologico. Le imprese umbre devono scalare i livelli della transizione digitale ed ecologica per rimanere competitive, e per questo segnalo l'importanza di questa iniziativa".

Pid-Next - spiega la nota della Camera di commercio - offre un percorso in tre step chiave per le imprese selezionate.

Assessment digitale personalizzato: un esperto del polo di innovazione visiterà l'azienda per valutare il suo livello di maturità digitale, gli obiettivi e i fabbisogni tecnologici.

Analisi dei fabbisogni e orientamento: un team nazionale specializzato analizzerà l'assessment per identificare le migliori opportunità di digitalizzazione per l'impresa. Report finale e indicazioni strategiche: verrà consegnato un documento dettagliato che non solo descriverà il livello di maturità digitale dell'impresa, ma offrirà anche suggerimenti su partner strategici, servizi finanziati e ulteriori opportunità di crescita.

L'iniziativa fa leva su Zoom 4.0, uno strumento di assessment modulare avanzato, in grado di adattarsi alle specificità di ogni impresa e fornire un report altamente personalizzato e preciso.

Possono candidarsi al bando le micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Italia. La domanda va presentata accedendo alla piattaforma restart.infocamere.it con Spid, Cie o Cns. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 16.00 del 18 febbraio 2025.

Grazie al finanziamento del Pnrr, il costo dei servizi sarà coperto fino al 100% per le micro e piccole imprese e fino all'80% per le medie imprese, rendendo questa un'opportunità senza precedenti per le Pmi italiane che vogliono innovare e migliorare la propria competitività.

Il progetto Pid-Next non si limita a fornire un semplice assessment, ma crea un ponte tra le PMI e un ecosistema d'innovazione, offrendo loro la possibilità di accedere a un network di partner pubblici e privati, servizi finanziati e percorsi di aggiornamento. Le imprese italiane che vogliono investire nel proprio futuro digitale non possono lasciarsi sfuggire questa occasione.

Tutta la documentazione relativa a Pid Next e per avere supporto è a questo link: https://www.umbria.camcom.it/limpresa-digitale/punto-impresa-dig itale-impresa-4-0-pid/pid-next Per contattare il Punto Impresa Digitale Umbria la mail è: pid@umbria.camcom.it



