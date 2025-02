Squarta, riconoscimento a Lollobrigida conferma impegno FdI

"Il prestigioso riconoscimento attribuito a Francesco Lollobrigida da Politico.eu come Ministro dell'Agricoltura più influente d'Europa è la conferma del valore e della determinazione con cui Fratelli d'Italia difende il settore agroalimentare italiano ed europeo": è quanto sottolinea Marco Squarta, europarlamentare di Ecr-Fratelli d'Italia.

"Questo è il risultato di un lavoro costante a tutela delle nostre filiere, del diritto a una corretta informazione alimentare e della qualità che da sempre caratterizza il made in Italy", aggiunge.

"Dalla lotta contro il Nutriscore, che avrebbe penalizzato i nostri prodotti d'eccellenza, alla difesa delle produzioni tradizionali contro la carne sintetica, fino al sostegno di un modello agricolo basato su qualità e sostenibilità - sostiene Squarta in una nota -, Lollobrigida ha saputo imprimere una direzione chiara, raccogliendo consenso e sostegno anche oltre i confini nazionali. È un segnale importante: le battaglie di Fratelli d'Italia non solo rispondono alle esigenze del nostro Paese, ma rappresentano un punto di riferimento per tutta l'Europa. Questo riconoscimento ci sprona a continuare su questa strada con ancora più determinazione. In Parlamento europeo continueremo a lavorare per difendere la nostra agricoltura, i nostri prodotti e il nostro diritto a un cibo sano e genuino".





