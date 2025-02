Progetto Anas digital communication, puntata sull'Umbria

Approda in Umbria il progetto di digital communication di Anas (Gruppo Fs Italiane), per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza. Dopo il Lazio, le Marche, la Basilicata, l'Abruzzo e il Molise, protagoniste delle prime quattro puntate pubblicate sulle piattaforme digital e social della società, da oggi 4 febbraio 2025 sono online i contenuti della quinta puntata: "Anas per l'Umbria".

Il progetto di digital communication è un viaggio sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas - spiega una sua nota - per testimoniare l'impegno che quotidianamente il personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nei progetti di completamento e potenziamento dei grandi itinerari, per un'Italia sempre più connessa. Un racconto a puntate che nei prossimi mesi toccherà tutte le strutture territoriali di Anas, attraverso le interviste a tecnici e responsabili dei cantieri e le immagini suggestive del territorio, delle nuove opere in costruzione e dei lavori di manutenzione in corso.

La struttura territoriale Anas Umbria gestisce oltre 800 chilometri idi strade, di cui circa 300 a quattro corsie. Una rete strategica su cui si svolge gran parte del traffico che interessa la regione, dai collegamenti locali ai transiti di lunga percorrenza lungo i grandi itinerari.

Per parlare delle principali opere e dei lavori di Anas nella regione, nella quinta puntata intervengono l'ingegnere Lamberto Nicola Nibbi (responsabile struttura territoriale Umbria) e i direttori lavori di alcuni tra i più importanti interventi lungo la rete stradale. Tra i temi della puntata: Gli investimenti e i lavori ultimati, in corso di esecuzione e programmati lungo le direttrici strategiche come la SS3 bis "Tiberina" (itinerario E45) e il Raccordo autostradale Perugia-Bettolle; Le nuove opere in corso di realizzazione, con focus sul completamento a quattro corsie della SS318 "di Valfabbrica" (Direttrice Perugia-Ancona) e sui lavori della variante alla SS219 "di Gubbio e Pian d'Assino" tra Mocaiana e il bivio per Pietralunga, nel comune di Gubbio; Il piano di potenziamento e riqualificazione della SS3 "Flaminia" tra Spoleto e Terni e i lavori di manutenzione effettuati lungo la SS452 "della Contessa", tornata nella competenza Anas nel 2018 con il piano di rientro strade.



