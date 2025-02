Pnrr, a Narni 19 progetti per 17,2 milioni di euro

Diciannove progetti Pnrr per un investimento totale di 17,2 milioni di euro: è quanto ha messo in campo il Comune di Narni sul versante delle progettazioni sostenute dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I numeri sono stati resi noti dal sindaco Lorenzo Lucarelli in occasione dell'assemblea generale annuale del Project Management Institute-Central Italy, svoltosi a Roma.

Durante l'incontro dell'associazione che ha l'obiettivo di divulgare la disciplina del Project Management nelle regioni dell'Italia Centrale (Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria), Lucarelli ha portato l'esperienza del Comune di Narni in materia di gestione di progetti complessi, raccontando la sfida del Pnrr e gli strumenti metodologici impiegati per superarla. "Sin dal 2022 abbiamo deciso di strutturarci per affrontare un contesto di forte incertezza sia procedimentale che operativa", ha detto il sindaco sottolineando che il Comune era l'unico ente locale presente in qualità di relatore.

"Grazie a una specifica consulenza di supporto - ha puntualizzato - abbiamo introdotto strumenti innovativi dal punto di vista organizzativo. Ciclo di vita dei progetti ibrido, pianificazioni quadrimestrali di medio periodo, sprint di dettaglio retrospettivi. Tutti concetti ben noti agli esperti di settore - ha affermato sempre il Sindaco - ma che per una pubblica amministrazione consistono in un esercizio di trasformazione e in una volontà di mettersi in gioco per raggiungere gli obiettivi".

Lucarelli - è detto in una nota della Provincia di Terni - ha poi osservato che "grazie a tale approccio Narni è in grado oggi di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento economico di ciascun progetto e può contare su una media di avanzamento della spesa con una percentuale quasi doppia rispetto alla media nazionale registrata dalla Corte dei Conti. Efficienza di progetto, questa - ha osservato - che si traduce anche in una ricaduta positiva per il tessuto degli operatori economici coinvolti, che vedono un tasso di pagamento del 99 per cento con una media di inferiore ai 30 giorni dall'emissione della fattura.

Nei prossimi mesi - ha poi annunciato il sindaco - ospiteremo a Narni un evento dedicato al rapporto tra Project Management ed enti pubblici. Vogliamo condividere ciò che la nostra esperienza ci ha insegnato, ovvero - ha concluso - che anche la pubblica amministrazione può essere all'altezza di sfide come il Pnrr, purché sappia innovarsi e sperimentare tipologie organizzative nuove".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA