Pd, scorrimento graduatoria su impiantistica sportiva 2024

"Possibilità di scorrimento della graduatoria del bando per il completamento del 'Programma annuale per l'impiantistica sportiva 2024' destinato alle amministrazioni locali": è quanto chiedono alla Giunta regionale, attraverso un interrogazione (question time) i consiglieri del gruppo Pd: Francesco Filipponi (primo firmatario), Cristian Betti, Stefano Lisci, Letizia Michelini e Maria Grazia Proietti.

Nel chiedere dunque di "sapere se sarà possibile prevedere ulteriori risorse al fine di poter far scorrere la graduatoria a tutte le istanze residue e a quella che ha ricevuto un finanziamento parziale", i consiglieri Dem ricordano che "la Giunta nel febbraio dello scorso anno ha approvato i criteri per l'emanazione del bando relativo al 'Programma annuale per l'impiantistica sportiva 2024', incaricando il Servizio Riqualificazione urbana della predisposizione del Bando e di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti, necessari a dare attuazione allo stesso. I contributi previsti nel bando - osservano -, non costituiscono aiuto di Stato in quanto tra i requisiti degli strutture sportive da finanziare è richiesto che le stesse siano 'destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri'. Nel mese di marzo scorso è stato approvato il bando in oggetto prevedendo un finanziamento di 750mila euro".

Filipponi e gli altri componenti del gruppo Pd ricordano - secondo quanto riferisce un comunicato della Regione - che "sono state 47 lo domande pervenute" e che "con deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre dello scorso anno è stato deciso di destinare in proposito ulteriori risorse per 1milione e mezzo di euro portando così l'importo complessivo delle somme destinate al finanziamento a 2milioni 250mila euro. In relazione alle risorse stanziate, è stato possibile concedere al Comune di San Venanzo, in quanto ultima istanza finanziabile, un contributo di 36mila 497 euro. Risultano pertanto - concludono i consiglieri del Pd - 4 istanze: 1 del comune di Perugia, 2 del comune di Terni, 1 del comune di Lugnano in Teverina, che seppure ammesse a finanziamento, non sono state finanziate".





