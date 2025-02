Nasce Kore De Alcatraz, progetto per donne vittime di violenza

Nasce Kore De Alcatraz, un progetto per il reinserimento lavorativo e sociale di persone vulnerabili e di donne sopravvissute alla violenza, nella cornice della Libera Repubblica di Alcatraz, in Umbria, con il Patrocinio del Comune di Gubbio e del Comune di Perugia. L'iniziativa è stata presentata oggi presso la Scuola di Cittadinanza Domenico De Masi, sede de Il Fatto Quotidiano, alla presenza, tra gli altri di Jacopo Fo, fondatore della Libera Repubblica di Alcatraz, Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo Rame, e di Cesare Fermi, amministratore di Kore. Empowerment femminile, reinserimento lavorativo e sostenibilità economica e sociale sono le parole chiave su cui si basano gli obbiettivi di questo progetto, che si propone di offrire formazione, lavoro e supporto a donne sopravvissute alla violenza, a i loro figli, e a persone in condizioni di fragilità.

La Libera Repubblica di Alcatraz (www.alcatraz.it), fondata oltre 40 anni fa da Jacopo Fo con l'aiuto dei genitori Franca Rame e Dario Fo, è da sempre un centro attivo con numerosi progetti sociali e culturali. Tante le iniziative ospitate nella sua sede storica immersa nelle colline tra Gubbio e Perugia; nel suo territorio di circa 400 ettari sono presenti strutture ricettive per soggiorni e ristorazione, l'azienda agricola e il parco museo, oltre alle innumerevoli testimonianze dei tanti ospiti prestigiosi che sono stati accolti negli anni.

Oggi, grazie all'impulso dato dalla Fondazione Fo Rame ( www.fondazioneforame.org) e all'incontro con Kore Impresa Sociale Srl No Profit (www.kore.bio), il progetto Alcatraz si evolve e si attualizza, ispirandosi all'impegno politico e sociale di Franca Rame e Dario Fo e integrando l' esperienza pluridecennale di aiuto umanitario internazionale che ha dato vita a Kore Impresa Sociale. Kore è già attiva nella produzione etica e nella trasformazione di prodotti agricoli e sartoriali, distribuiti attraverso canali nazionali e finalizzati all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di estrema fragilità.

Il cuore della sostenibilità di Kore de Alcatraz sarà l'attività dell'azienda agricola, dove le beneficiarie del progetto potranno acquisire competenze pratiche e professionali, gestendo da subito le attività dell'agriturismo e la coltivazione e trasformazione di prodotti agricoli come erbe officinali, olio e piccoli frutti; questi andranno a implementare il catalogo di Kore, che è già presente sul mercato con la linea di tisane biologiche che già produce e commercializza. Oltre alla linea agricola, come sviluppo successivo, il progetto prevede l'apertura di un laboratorio di sartoria in collaborazione con quello che Kore ha già attivo nella sede di Roma.



