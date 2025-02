Michelini (Pd) propone una legge regionale sul neurosviluppo

"Vogliamo fornire una risposta chiara, efficiente e organizzata in chiave di percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali e riabilitativi alle patologie del neurosviluppo, alla luce di una sempre maggiore diffusione delle stesse": lo afferma la consigliera regionale Letizia Michelini (Pd) che ha presentato una proposta di legge per intervenire "per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, prendendo le mosse dal lavoro svolto nella scorsa legislatura".

"In un quadro normativo molto frammentato - spiega Michelini in una nota della Regione - vogliamo costruire un impianto legislativo regionale organico, che sia capace di affrontare il fenomeno in maniera coordinata e uniforme, individuando i protagonisti e i compiti di ciascun attore dell'assistenza, con l'obiettivo di mettere al centro la persona, le sue necessità e le esigenze delle famiglie. Senza dubbio avranno un ruolo importante le associazioni delle famiglie e di settore. La nostra iniziativa prevede il sostegno per i soggetti affetti da patologie del Neurosviluppo sia in età evolutiva che in età adulta, prevedendo eventuali inserimenti sia semi-residenziali che residenziali, a seconda dello stato della malattia. Inoltre è prevista la possibilità di un supporto economico per le famiglie ove le situazioni lo prevedono e non sia possibile effettuare il ricovero".

"Il provvedimento - afferma Michelini - prende le mosse dal lavoro di approfondimento e di studio svolto dall'Assemblea legislativa durante la scorsa legislatura e che finalmente ora trova un suo compimento. Nello specifico si prevede anche l'istituzione di organismi di controllo, di indirizzo e di consultazione oltre che attività di formazione continue e complete per tutti i soggetti attori della rete di assistenza: dai familiari agli operatori del settore sanitario e sociale, dai medici di medicina generale fino agli operatori scolastici".





