Laura Berretta nuova presidente Ordine Psicologi Umbria

Rinnovato il consiglio direttivo dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria dopo le elezioni del 24, 25 e 26 gennaio. La nuova presidente è Laura Berretta, che arriva dall'esperienza di consigliere-segretario nel precedente consiglio. Succede a David Lazzari, che è stato alla guida dell'Ordine umbro dal 2014.

I componenti del nuovo consiglio regionale dell'Ordine degli Psicologi - è detto in un suo comunicato - si sono riuniti per la prima volta lunedì 3 dicembre, nella sede di Ponte San Giovanni.

Insieme alla neo presidente Berretta, lavorerà per i prossimi 4 anni la vice presidente Roberta Alagna, Francesca Cortesi (segretario), Mara Eleuteri (tesoriere). Completano il direttivo i consiglieri Luca Altieri, Carlo Garofalo, Roberta Deciantis, Elena Arestia, Luana Feliziani, Christian Cursi, Claudia Cardarelli, Francesco Valentini, Tiziana Urbani, Maria Caterina Pezzi, Manila Anullo.

Nel suo intervento in occasione della riunione di insediamento, la neo presidente Berretta si è rivolta al direttivo sottolineando che "come consiglieri di questo Ordine diventiamo strumenti di sostegno, crescita, accoglienza e incontro per tutta la comunità professionale". I rapporti tra colleghi, intesi come "incontro e dialogo da costruire insieme" saranno parte importante del lavoro per i prossimi anni, durante i quali "le cose da fare saranno veramente tante". Sia progetti ereditati "e da consolidare" che nuove iniziative "da costruire insieme con passione e dedizione". Infine, un auspicio rivolto al nuovo consiglio, che "la bussola possa e debba essere sempre puntata verso la comunità professionale e la passione verso la psicologia".



