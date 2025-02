La biblioteca comunale di Foligno premia i migliori lettori

La biblioteca comunale di Foligno ha premiato i migliori lettori dell'anno 2024, cioè gli utenti che hanno preso in prestito il maggior numero di libri. In biblioteca ragazzi sono stati premiati i bambini Giovanni Angeli, con oltre 60 libri presi in prestito, Saadi Romeo e Giorgia Mascioli, per quanto riguarda i piccoli lettori fino ai sei anni.

Per i ragazzi da sette a 14 anni sono stati premiati Giulia D'Alessandro, che ha letto oltre 50 libri, Maria Pirillo e Caterina Berti Piras. Per gli adulti, in biblioteca centrale sono stati chiamati per ricevere un piccolo riconoscimento i "super" lettori Giovanni Paoli, che ha letto oltre 100 libri, Luigi Francesco Maestri, e Giovanna Profili.

Un riconoscimento è stato consegnato anche a Samuele Strati, il giovane sotto i 30 anni che ha preso in prestito il maggior numero di libri. Tutti questi utenti hanno ricevuto un "diploma" e alcuni libri.

Nell'anno 2024 la biblioteca centrale ha dato in totale quasi 5.000 libri in prestito mentre, la biblioteca ragazzi, sono stati quasi 5.700.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA