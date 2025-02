Furto delle offerte nei pressi delle spoglie di Carlo Acutis

Avrebbe rubato le offerte dalla cassetta situata nei pressi delle spoglie di Carlo Acutis, un uomo italiano di 53 anni denunciato dalla polizia di Stato ad Assisi per furto aggravato, commesso all'interno della chiesa Santa Maria Maggiore.

Gli accertamenti dei poliziotti del commissariato sono stati avviati a seguito della denuncia presentata dal parroco, il quale ha riferito agli agenti che, in più occasioni, un uomo, attraverso l'utilizzo di alcune bacchette, aveva asportato del denaro dalla cassetta delle offerte situata nei pressi delle spoglie del beato Acutis.

Gli investigatori, grazie anche all'analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della chiesa, sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo che è stato in seguito rintracciato.

Sentito in merito ai fatti, il 53enne - riferisce la questura - ha ammesso di aver commesso il furto, consegnando 140 euro presi dalla cassetta, denaro che è stato in seguito restituito alla parrocchia.

Nei confronti del 53enne, il questore della provincia di Perugia ha anche emesso un ordine di allontanamento dal comune di Assisi con divieto di farvi rientro, senza la preventiva autorizzazione, per quattro anni.



