Furto con spaccata in una gioielleria a Corciano: i carabinieri della compagnia di Perugia, a seguito di una segnalazione giunta al Numero unico di emergenza-Nue 112, sono intervenuti, nella notte fra lunedì e martedì, intorno alle ore 3.00 all'interno di un noto centro commerciale dove poco prima si era consumato il furto.

Gli accertamenti condotti hanno permesso di appurare che almeno tre persone, con il volto coperto, dopo aver rubato un'autovettura in provincia, hanno sfondato la vetrina della gioielleria, impossessandosi di diversi oggetti preziosi.

I militari dell'Arma hanno svolto un accurato sopralluogo e avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dei responsabili.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia.



