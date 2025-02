Formazione e lavoro, bando Camera commercio per le imprese

La Camera di Commercio dell'Umbria ha approvato il bando voucher Formazione e Orientamento- anno scolastico 2024-2025, destinato alle imprese che intendano accogliere studenti di scuole superiori, università e istituti tecnici per tirocini formativi e percorsi di orientamento.

L'iniziativa punta a rafforzare il collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze pratiche da parte degli studenti e offrendo alle aziende un supporto economico per le attività di tutoraggio.

Il bando - spiega l'ente camerale - nasce con l'intento di incentivare la partecipazione delle imprese ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto), un'esperienza formativa fondamentale per gli studenti. L'obiettivo è quello di integrare la formazione scolastica con attività pratiche in azienda, arricchendo il bagaglio di conoscenze e competenze professionali dei giovani. Le attività finanziabili comprendono: percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze rilasciata dalla Camera di commercio; tirocini e stage in azienda per studenti di Its, Ifts, università e Iefp; partecipazione a laboratori tematici e iniziative di orientamento; visite aziendali e progetti di mentorship per approfondire tematiche come l'imprenditorialità, la digitalizzazione, l'innovazione e l'economia circolare.

Il fondo complessivo stanziato ammonta a 60.000 euro, con un contributo massimo per azienda pari a 3.000 euro. Gli importi verranno differenziati in base al numero e alla durata delle attività realizzate, secondo il seguente schema: percorsi certificati Pcto, fino a 2.000 euro a seconda delle ore di tutoraggio svolte; tirocini universitari, Its e Ifts, contributo tra i 500 e i 1.000 euro per stage di almeno 150 ore; laboratori di approfondimento, compenso per attività di mentorship e coaching fino a 200 euro al giorno.

Un bonus aggiuntivo di 250 euro è previsto per le imprese in possesso del rating di legalità.

Le imprese interessate possono presentare domanda esclusivamente on-line tramite la piattaforma Web Telemaco. Le richieste saranno accolte in ordine cronologico a partire dalle ore 9.00 del 4 febbraio 2025 fino alle ore 17.00 del 30 luglio 2025. Le aziende dovranno allegare la documentazione necessaria, inclusa la convenzione con gli istituti scolastici e i registri di presenza degli studenti.

"L'iniziativa - sottolinea la Camera di commercio in una sua nota - rappresenta un'importante occasione per le imprese di investire sui giovani e sul loro futuro professionale. È fondamentale rafforzare il dialogo tra il sistema educativo e il mondo del lavoro per garantire un migliore inserimento occupazionale delle nuove generazioni".



