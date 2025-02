Cisterna di Gpl si stacca dalla motrice di un tir

Incidente senza feriti sul raccordo Terni Orte, all'altezza dello svincolo per Amelia, in direzione Terni, dove si è staccata una cisterna di Gpl da 40.000 litri dalla motrice di un tir.

Verso le 6.20 la chiamata ai vigili del fuoco del distaccamento di Amelia. La cisterna è rimasta in corsia, non prendendo fuoco e non causando incidenti.

Non è possibile rimuoverla semplicemente riagganciandola ad un altra motrice, perciò - spiegano i vigili del fuoco - sarà necessaria una squadra specializzata, proveniente da Roma, per travasare in sicurezza tutto il Gpl su un'altra cisterna marciante per poi poter rimuovere quella danneggiata senza pericolo.

Si prevede che l'intera operazione possa durare fino al primo pomeriggio.

Sul posto anche i carabinieri per la viabilità, al momento è chiusa solo la corsia destra, sempre in direzione Terni.



