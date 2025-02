Ascani, Salvini non dà risposte ai problemi dei pendolari

"Il ministro Salvini vanta fantomatici piani che non esistono o denuncia complotti e sabotaggi quando il caos esplode. Per il resto ignora i problemi di cui dovrebbe occuparsi. Abbiamo presentato una interrogazione in commissione Trasporti e l'esecutivo ha risposto sostenendo che le difficoltà con le quali si scontrano i pendolari e i cittadini sono trascurabili e che Trenitalia sta agendo già in maniera efficace nei casi di emergenza. Uno scollamento con la realtà che gli umbri pagano quotidianamente": lo afferma in una sua nota Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

"Il ministro - prosegue Ascani - non dà risposte a chi per andare in ufficio o tornare a casa dopo una giornata di lavoro si ritrova ad aspettare treni che non passeranno mai perché soppressi senza alcuna comunicazione. Non trova soluzioni per i cittadini costretti a viaggiare in condizioni insostenibili e ad affrontare continui ritardi che si sommano a tempi di percorrenza già allungati per via di cantieri infiniti. Basta leggere le cronache quotidiane per rendersi conto dei disagi costanti. Salvini deve assumersi le sue responsabilità: per una volta metta da parte la propaganda e le ambizioni personali, faccia il suo lavoro e gestisca i problemi dei cittadini che vorrebbero solo poter godere del diritto alla mobilità".



