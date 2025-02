Al Sacro Convento di Assisi Capitolo della custodia generale

A quattro anni dall'ultima assise, inizia oggi e si concluderà entro la mattinata di venerdì 7 febbraio, la prima parte del Capitolo ordinario dei frati minori conventuali della Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, composta tra l'altro dai frati delle comunità del Sacro Convento stesso, del convento "Franciscanum" e del Protoconvento di Rivotorto.

Scopo di questo momento comunitario, con la partecipazione del ministro generale dell'Ordine dei frati minori conventuali fra Carlos Alberto Trovarelli, è quello della verifica della vita e delle attività dei frati nel quadriennio appena trascorso, insieme alla programmazione del prossimo quadriennio.

Nel corso di questi giorni verranno eletti, infatti, i più stretti collaboratori del padre custode e membri del suo consiglio - chiamato "Definitorio" - e i responsabili di alcuni ruoli chiave nel servizio alla comunità francescana e alla Basilica di San Francesco.

Fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio comunicazione della Basilica di San Francesco e portavoce della comunità francescana, ha spiegato che "l'assemblea fraterna di questi giorni e nella sua seconda parte, a marzo prossimo, sarà decisiva per dare gli orientamenti fondamentali e indicare il tipo di coinvolgimento della comunità francescana della Custodia e del Sacro Convento e per elaborare le iniziative e gli eventi principali della celebrazione del grande ottavo centenario del transito di San Francesco del prossimo anno".

Il Definitorio accompagnerà nelle decisioni da prendere il custode fra Marco Moroni, appena riconfermato, nel prossimo quadriennio, che include il Giubileo della speranza e l'ottavo centenario del Cantico delle Creature (2025), l'ottavo centenario della morte (2026) e della canonizzazione di san Francesco (2028). Nel quadriennio bisognerà preparare anche le linee essenziali dell'ottavo centenario della traslazione del corpo di san Francesco nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco appena inaugurata (2030).

Il Capitolo si aprirà con una meditazione spirituale di monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, uno dei maggiori esperti attuali di francescanesimo; le celebrazioni eucaristiche nei giorni seguenti saranno rispettivamente presiedute dal ministro generale fra Carlos Alberto Trovarelli, da mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno e dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano e vicario di papa Francesco per la Città del Vaticano, già custode del Sacro Convento.

Il Capitolo custodiale avrà poi una seconda parte dal 24 al 28 marzo, durante la quale verrà messo a punto nel dettaglio il programma quadriennale e saranno anche individuati i responsabili e membri dei vari conventi e dei vari uffici e ambiti della Custodia.



