Platea gremita per presentazione libro dedicato a Gramsci

Platea gremita a Città di Castello per la presentazione del libro 'Gramsci. La biografia' del professor Angelo d'Orsi, storico e accademico di fama internazionale.

L'iniziativa, che si è svolta nella Biblioteca comunale Carducci, è stata promossa dalle associazioni culturali Astra APS e Umbrialeft e dall'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia). All'incontro per approfondire la figura di Gramsci, insieme all'autore hanno partecipato esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni tra cui il senatore Walter Verini, i sindaci di Città di Castello, Citerna, Montone e Pietralunga, Luca Secondi, Enea Paladino, Mirco Rinaldi e Francesco Rizzuti, e Loretta Zazzi, assessore a bilancio e cultura del Comune di San Giustino. Presenti, inoltre, Enrico Flamini di Astra APS, Mari Franceschini, presidente Anpi Perugia, e Stefano Vinti di Umbrialeft.

"Si è scritto tanto su Gramsci - ha spiegato il professor d'Orsi -, esistono quasi 25mila titoli in 41 lingue del mondo, però mancano le biografie. Le uniche in Italia sono quelle di Giuseppe Fiore del 1966 e la mia uscita nel 2017, che ho arricchito nel 2018 e che adesso ho rifatto completamente. Un volume di 800 pagine, questa è e sarà, credo, nei prossimi decenni la biografia di Gramsci, non solo perché ci sono documenti nuovi delle diverse famiglie in Sardegna e in Russia, ma perché è un tentativo di ricostruire, seguendo il filo biografico della breve vita di Antonio Gramsci, il suo pensiero.

C'è un incrocio tra la vita, il pensiero, l'azione politica e i diversi contesti in cui si dipana l'esistenza di Antonio. Egli stesso mette a fuoco via via un pensiero che non è sempre lo stesso perché, cambiando situazioni e contesti, lui arricchisce e modifica anche se rimane fedele all'idea che l'umanità è sempre divisa in due grandi categorie: gli oppressi e gli oppressori e Gramsci dichiarava di voler stare dalla parte degli oppressi". "Nel libro - ha proseguito l'autore - ho insisto su un elemento che mi pare decisivo, la sofferenza: il pensiero espresso dai Gramsci nei suoi scritti, sia da giornalista che da dirigente politico che da recluso, viene da un corpo sofferente".



