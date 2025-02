L'arrivo in Umbria di "altri fondi per le zone colpite dal sisma" è stato annunciato da Fratelli d'Italia Umbria. Secondo cui si tratta di "20 milioni che serviranno a migliorare la sicurezza e il sistema di mobilità all'interno del Cratere".

"Grazie al grande lavoro e all'attenzione per i territori del #GovernoMeloni e del Commissario Guido Castelli" scrive FdI in un post sui social.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA