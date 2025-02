Donna denunciata per avere ferito il fratello durante lite

Una donna di 54 anni è stata denunciata a piede libero dai carabinieri per avere ferito all'addome con un coltello da cucina il fratello durante una lite nell'abitazione dove vivono a San Giustino Umbro. L'uomo è stato medicato in ospedale e le sue condizioni non risultano particolarmente gravi.

Una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Città di Castello è intervenuta nella casa dove era stata segnalata una violenta lite tra i fratelli, conviventi. Nel corso degli accertamenti i militari - riferisce l'Arma - hanno rinvenuto in casa 66 grammi di hascisc, suddivisi in 11 dosi, e un bilancino di precisione, che sono stati sottoposti a sequestro assieme al coltello utilizzato nel corso della lite.

I due fratelli sono risultati entrambi con precedenti di polizia e sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La donna dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Perugia anche di lesioni aggravate.



