Confesercenti denuncia la 'profonda crisi' delle edicole

Il presidente della Confesercenti provinciale di Perugia Valter Puliti denuncia la "profonda crisi che sta attraversando" la rete delle edicole. "La chiusura di numerosi punti vendita sta impoverendo il tessuto sociale e culturale di tutti i comuni, dalle città più grandi ai piccoli borghi" sottolinea.

"Un tempo cuore pulsante delle comunità locali - ricorda Puliti -, le edicole sono oggi minacciate da diversi fattori: la concorrenza dell'e-commerce, la diminuzione dell'acquisto dei giornali in forma cartacea e i cambiamenti nelle abitudini di consumo. La scomparsa di questi storici esercizi commerciali rappresenta una perdita inestimabile per l'intero territorio".

Secondo il presidente della Confesercenti provinciale "è fondamentale agire ora per salvare questo patrimonio culturale che sta scomparendo". L'associazione propone quindi "sostegni economici alle edicole, misure concrete per aiutare gli edicolanti a far fronte alla crisi e a modernizzare le loro attività, come ad esempio agevolazioni fiscali, contributi per l'acquisto di nuovi prodotti o per la digitalizzazione dei servizi; nuove funzioni per le edicole, valorizzarle edicole come spazi multifunzionali, ad esempio per la vendita di prodotti locali, la promozione del territorio, l'affitto di spazi per eventi culturali o la fornitura di servizi di prossimità come il pagamento delle bollette; campagne di sensibilizzazione: coinvolgere i cittadini, le istituzioni, le scuole e i media in iniziative per promuovere la lettura, sostenere le edicole e valorizzare il loro ruolo nella comunità; collaborazione con le associazioni di categoria: lavorare in sinergia con Confcommercio Perugia, Snia e altre associazioni rappresentative del settore per coordinare le azioni e amplificare la voce degli edicolanti". "Facciamo quindi appello alle istituzioni locali a unirsi a noi per salvare le edicole della provincia di Perugia ed insieme definire obiettivi specifici a breve e lungo termine" conclude Puliti.



