Cade con lo scooter e muore, incidente nella zona di Arrone

Un cinquantenne di Terni è morto in seguito ad un incidente stradale autonomo accaduto all'alba di sabato, intorno alle ore 4, in Valnerina nel territorio comunale di Arrone, nei pressi della frazione di Casteldilago. L'uomo viaggiava in sella ad uno scooter di cui ha perso il controllo finendo a terra. E' quindi morto sul colpo.

Dopo gli accertamenti dei carabinieri intervenuti sul posto, unitamente al 118, la salma dell'uomo è stata messa a disposizione dei familiari.



