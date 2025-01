Teatro sociale Amelia candidato a patrimonio mondiale Unesco

Il Teatro sociale di Amelia è stato inserito nella lista dei candidati mondiali Unesco all'interno del progetto "Il sistema dei teatri condominiali all'italiana tra XVIII e XIX secolo nell'Italia Centrale". Lo rende noto l'assessore comunale alla cultura Elide Rossi la quale esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto e ufficializzato dalla Commissione nazionale italiana per l'Unesco il 22 gennaio scorso.

"A novembre 2024 - afferma l'assessore, secondo quanto riferisce una nota della Provincia di Terni - come da programma stabilito, la giunta comunale ha deliberato l'approvazione del protocollo d'intesa per la proposta di candidatura del teatro per l'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale unesco, da sottoscrivere tra dipartimento per l'amministrazione generale-cultura, i ministeri competenti, le Regioni e i Comuni coinvolti".

L'iter, ricorda ancora l'assessore Rossi, era iniziato a giugno 2024 quando il Comune di Amelia, insieme ad altri 17 Comuni di Umbria, Marche (capofila) ed Emilia Romagna, avviò il percorso per la candidatura del Teatro sociale, unitamente a quelli dei Comuni coinvolti nel progetto. Sempre l'assessore sottolinea poi come il teatro di Amelia, così come gli altri teatri coinvolti nella candidatura, sia stato individuato da uno studio svolto dall'Università di Camerino in base ad una serie di criteri, tra cui l'integrità e la morfologia storica.

"Il Comune di Amelia, direttamente coinvolto ed interessato a questo importante progetto di valorizzazione culturale - spiega Rossi - ha fornito, in collaborazione con l'Associazione Ameria 1782, gestore del teatro, i documenti necessari per poter redigere un dossier scientifico e un piano di gestione secondo le linee guida fornite dall'Unesco per la sua candidatura".





