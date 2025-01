In Umbria piano d'azione sui cambiamenti climatici

Mira a sviluppare la strategia e il piano d'azione regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici il progetto "Uracc - Umbria Region Adaptation to Climate Change". Le attività progettuali sono state presentate a Perugia, nel Salone d'Onore di palazzo Donini, dalla presidente della Regione Stefania Proietti e dall'assessore all'Ambiente Thomas De Luca.

Il progetto umbro ha ottenuto un finanziamento di 210 mila euro dall'Unione europea nell'ambito del bando Pathways2Resilience (P2R). L'Umbria è stata selezionata (164 le candidature) tra le 40 regioni all'interno di paesi della Comunità, unica regione in Italia insieme alle Marche.

L'iniziativa, come è stato spiegato, rientra nel più ampio contesto europeo di supporto alle regioni per affrontare le sfide del cambiamento climatico e si propone di integrare e connettere le azioni per l'adattamento climatico con gli obiettivi e le azioni definiti dalla "Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile dell'Umbria", adottata con delibera della Giunta nel 2023.

"La Regione c'è ed è in campo su queste tematiche non solo con l'attenzione e la sensibilità da parte della Giunta ma anche con le sue strutture e le sue professionalità" ha affermato la presidente Proietti.

Di una Regione "all'avanguardia" ha parlato l'assessore De Luca, per il quale non basta solo essere consapevoli dei cambiamenti climatici ma occorre agire concretamente. "Non vogliamo solo mettere in sicurezza la nostra regione e la nostra comunità - ha detto - da eventi estremi e da conseguenze che già vediamo, ma anche direzionare le scelte future con strategie e pianificazione".



