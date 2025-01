Opposizioni, pronto soccorso Amelia depotenziato nel 2016

"Il pronto soccorso dell'ospedale di Amelia è stato depotenziato dalla Giunta Marini già nel 2016 e declassato dalla Giunta Proietti che ne ha definito la trasformazione da punto di primo intervento a presidio di assistenza territoriale. Condizione, quest'ultima, che ne determina la perdita di professionalità e servizi al cittadino, con gravi ripercussioni sull'offerta sanitaria territoriale": lo affermano i consiglieri regionali di opposizione in Assemblea legislativa, Paola Agabiti Urbani (Fratelli d'Italia), Nilo Arcudi (Umbria Civica Tesei Presidente), Matteo Giambartolomei (Fratelli d'Italia), Enrico Melasecche Germini (Lega Umbria), Eleonora Pace (Fratelli d'Italia), Laura Pernazza, Andrea Romizi (Forza Italia), Donatella Tesei (Lega Umbria). "Evidente il tentativo di mistificare la realtà dei fatti da parte della presidente Proietti e di certi assessori che intervengono su aree non di loro competenza" sostengono in una nota.

"È ora - scrivono i consiglieri della minoranza - che la sinistra ammetta le proprie responsabilità e riconosca le azioni passate e presenti che hanno condotto al depauperamento dei servizi dell'ospedale 'Santa Maria dei Laici' di Amelia e del suo pronto soccorso. La chiusura infatti non è imputabile all'ultima amministrazione regionale, bensì è il risultato di un processo avviato già nel 1997, quando Bellini era sindaco di Amelia e, con apposita delibera (n. 194 del 26 Giugno 1997) del commissario atraordinario Lombardelli, venne sperimentato il punto di primo soccorso".

"Invitiamo la presidente Proietti - dicono i consiglieri regionali di opposizione - a consultare con cura i documenti citati, così da fornire informazioni corrette e non fuorvianti ai cittadini. Questioni così delicate richiedono sempre la massima trasparenza e responsabilità da parte di chi ha un ruolo pubblico così importante. Il tempo di strumentalizzare la sanità è finito, su questo ha detto bene la presidente, quindi è ora che capisca che rispetto alla campagna elettorale ciò che ora sceglie e dice ha conseguenze pratiche delle quali dovrà rispondere con sincerità ai cittadini".



