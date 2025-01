Da Perugia agli Usa per progetto implantologia dentale

E' protagonista di un innovativo progetto sull'implantologia dentale attraverso l'uso della robotica e dell'intelligenza artificiale alla prestigiosa New York University, il dentista perugino Guido Galletti. Adjunct professor del Dipartimento di chirurgia orale e maxillo-facciale del College of Dentistry e direttore di un programma di formazione per studenti internazionali (Summer practicum program) presso l'Ateneo. Per lui, dal 2017 al 2019, anche una collaborazione con il Dipartimento di Chirurgia orale e Implantologia dell'Università di Ginevra.

Il medico umbro a New York svolge attività di docenza e ricerca ed è impegnato nel progetto sull'implantologia dentale attraverso l'uso della robotica e dell'intelligenza artificiale per ottimizzare precisione, predicibilità e minimizzare l'invasività delle procedure.

"Essere coinvolto in questo progetto - ha dichiarato Galletti - rappresenta una straordinaria opportunità di contribuire all'innovazione nel nostro settore, lavorando fianco a fianco con alcuni dei maggiori esperti al mondo. Per me è una grande responsabilità rappresentare Perugia e portare con me la passione e l'eccellenza che questa città incarna".



