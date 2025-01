Busitalia, agevolazioni per gli abbonamenti annuali a Narni

Busitalia (Gruppo Fs) promuove, da oggi, uno sconto di 180 euro sull'acquisto dell'abbonamento annuale urbano di Narni e dell'abbonamento annuale extraurbano per la linea Narni-Terni. L'iniziativa, attuata in collaborazione con il Comune di Narni, rappresenta un importante sostegno alla mobilità sostenibile - sottolinea Busitalia in una nota - e un incentivo concreto per i cittadini a preferire il trasporto pubblico, riducendo così l'impatto ambientale e i costi di spostamento.

Lo sconto si applica al momento dell'acquisto dell'abbonamento annuale ordinario, di quello scolastico e di quello over 65. L'agevolazione è valida per acquisti effettuati presso le biglietterie Busitalia abilitate e per l'acquisto di abbonamenti Studenti tramite il portale abbonamenti online Busitalia. L'iniziativa è soggetta a limitazioni secondo le disponibilità stanziate e non cumulabile con altre promozioni o agevolazioni.

Maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di acquisto su www.fsbusitalia.it o presso le biglietterie autorizzate.





