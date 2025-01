Aucc celebra 40 anni d'attività, 160 mila pazienti assistiti

Sono 160 mila i pazienti assistiti in 40 anni (circa 4 mila ogni 12 mesi) dall'Associazione umbra per la lotta contro il cancro. È partendo da questi numeri che sono stati presentati gli eventi e le attività per le celebrazioni del quarantennale della fondazione dell'Aucc, che ha messo a disposizione dei richiedenti, gratuitamente, una media di circa 30 professionisti negli ultimi anni, fra medici e infermieri, psicologi e fisioterapisti.

"Il 6 febbraio 1985 segna una data storica per l'assistenza oncologica umbra, una vera e propria rivoluzione perché da allora si è compreso che nella battaglia contro il cancro servono non solo le imprescindibili cure ospedaliere, ma anche cure affettive e servizi mirati" ha affermato il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio, affiancato dalla vicepresidente Annarita Banetta durante la conferenza stampa che si è tenuta nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia. Con loro la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, e l'assessore al welfare del Comune di Perugia, Costanza Spera, che ha portato i saluti della sindaca Vittoria Ferdinandi.

"Grazie per avere scelto questo luogo per celebrare una ricorrenza così importante" ha detto Proietti. "Ci date una grande gioia - ha aggiunto - perché siete tra le prime associazioni ad aver creato un 'paradigma di speranza' per la nostra sanità". Ma oltre alla speranza per la presidente della Regione ci vuole anche "tanta ricerca per arrivare a dire in futuro che il cancro è una malattia che si può curare", ma anche "una sanità pubblica che deve tornare ad essere una eccellenza".

Il rettore ha poi ricordato che l'Aucc è nata grazie alla lungimiranza del professor Vittorio Menesini, che insieme al professor Maurizio Tonato, Franco Benucci, Michele Nappi e Rosa Amati, 40 anni fa firmarono l'atto costitutivo dell'associazione.

"Con l'attuale presidente Caforio e da giovani studenti universitari - ha detto Oliviero - il professor Menesini ha iniziato a coinvolgerci in questo progetto e piano piano ne abbiamo compreso la portata, una vera e propria visione a cui veniva data concretezza ogni giorno grazie a quella 'carezza' che da 40 anni viene data a chi è malato". Per Oliviero inoltre, "grazie ad una sensibilità verso i bisogni degli altri, questa regione può fare tanto per andare in soccorso ad una sanità pubblica che a livello nazionale sta affrontando molte criticità".

Come una "grande famiglia" il presidente Caforio ha descritto poi l'Aucc, partita con sei soci fondatori per arrivare, oggi, a circa 100 volontari e 13 comitati territoriali. Aucc è presente in cinque ospedali dell'Umbria e nei vari Centri di salute, creando un rapporto stretto fra associazione, persone, territorio, Istituzioni, a partire quindi da Regione e Università. Dal 2011 - è stato infine ricordato - sono state realizzate con il progetto "Neo amico mio" circa 3.000 visite gratuite. Sono state erogate 6 borse di studio, insieme al premio di laurea "Laccetti", con la convinzione "che la ricerca svolga una parte essenziale nella lotta contro il cancro" ha evidenziato Caforio.

Tanti inoltre, insieme ai donatori, gli eventi e le manifestazioni che, nel tempo, si sono susseguiti, tutti finalizzati a sostenere i servizi gratuiti di Aucc al paziente e alle famiglie.



