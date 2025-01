Sisma, in Umbria 34 interventi strategici per la viabilità

La Cabina sisma ha approvato l'ordinanza speciale che va a completare i finanziamenti del Programma per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità danneggiata dal terremoto del 2016 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui soggetto attuatore è Anas Spa. Si tratta del programma avviato nell'immediatezza dell'evento sismico per garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema di mobilità all'interno del cratere, che ad oggi annovera oltre 1.400 interventi con un finanziamento di 1,18 miliardi di euro.

L'ordinanza - spiega la Regione - completa per tutta la zona del cratere il finanziamento di 178 interventi per un importo complessivo di circa 170 milioni di euro, disponendo lo stanziamento di 146 milioni di euro di fondi della Struttura commissariale sisma 2016. In Umbria, sono previsti ben 34 interventi strategici, per un totale di 21,8 milioni di euro, di cui 17,3 milioni finanziati dalla Struttura commissariale.

"Ripristinare definitivamente la viabilità - dichiara la presidente della Regione Stefania Proietti, che ha mantenuto la delega alla ricostruzione - rappresenta un elemento chiave per la vita sociale dei territori colpiti dal sisma. Senza strade sicure e accessibili, la ripresa economica rischia di essere compromessa: le attività commerciali, il turismo e i servizi, infatti, dipendono dalla possibilità di muoversi agevolmente. È per questo motivo che abbiamo identificato gli interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture stradali come una priorità assoluta".

Attraverso l'ordinanza speciale per il ripristino della viabilità, sono stati integrati i finanziamenti già concessi per interventi approvati e inseriti nel Programma previsto dall'Ocdpc 408/2016. "Questo non solo ci permette di proseguire con gli interventi già previsti - conclude la presidente Proietti - ma ci offre anche l'opportunità di finanziare una parte degli interventi che sono stati censiti e classificati con priorità nel piano approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È un passo significativo verso il recupero della normalità".

In Umbria i comuni interessati dai 34 interventi strategici previsti sono Assisi, Campello sul Clitunno, Cascia, Cerreto di Spoleto, Citerna, Ferentillo, Giano dell'Umbria, Monteleone di Spoleto, Norcia, Preci e Vallo di Nera per un totale di 21,8 milioni di euro di risorse volte al miglioramento di viabilità e sicurezza delle strade.



