Radio Galileo farà parte della giuria tecnica di Sanremo

La storica emittente ternana Radio Galileo è stata selezionata anche per quest'anno per la giuria tecnica di Sanremo. Dall'11 al 15 febbraio anche Radio Galileo contribuirà a definire la classifica della 75/a edizione del Festival della canzone italiana.

Ogni sera gli aventi diritto al voto dalle due sale stampa presso il Teatro Ariston esprimono il voto su ciascuna canzone, tranne che per la serata di venerdì dedicata alle cover dove non è prevista votazione ai fini della classifica finale. Tutti i voti saranno trasmessi in tempo reale a Noto Sondaggi, società incaricata dalla Rai per le operazioni di voto.

Fondata nel 1977 a Terni, Radio Galileo da sempre è impegnata - spiega l'emittente - nella promozione della musica italiana (e non solo) e ormai da diversi anni è presente al Festival.

Per tutta la settimana della rassegna, Radio Galileo trasmetterà programmi dedicati e speciali con ospiti e artisti.

