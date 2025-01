Minaccia la guardia medica, denunciato ad Assisi

Il personale della polizia di Stato del commissariato di Assisi ha denunciato un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di un'aggressione ai danni del medico in servizio presso la guardia medica di Santa Maria degli Angeli, avvenuta lo scorso 19 gennaio.

Secondo la ricostruzione dei fatti da parte della polizia, il 59enne, dopo essersi presentato nell'ambulatorio, ha preteso la somministrazione di un farmaco tramite iniezione. Al diniego del medico, l'uomo è andato in escandescenza, minacciandolo.

Nonostante i tentativi del personale sanitario di riportarlo alla calma, l'uomo ha proseguito con la propria condotta, allontanandosi solo una volta notato che il medico aveva composto il Numero unico di emergenza europeo 112 per richiedere l'intervento di una pattuglia della polizia di Stato.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del commissariato che lo hanno deferito all'Autorità giudiziaria per il reato di minaccia e interruzione di pubblico servizio.



