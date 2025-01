Dl Cultura: sindaci Lega, stop parere vincolante Soprintendenze

"La Lega, già con un emendamento al Dl Cultura a prima firma del deputato Bof, è al lavoro per un obiettivo chiaro: rendere non più vincolante il parere delle Soprintendenze, con l'eccezione dei grandi monumenti o le rilevanti opere storiche. Questo in un'ottica sia di semplificazione del Paese, come è stato per il Salva Casa voluto dal ministro Salvini, sia in linea con la nostra visione autonomista. Basta a centinaia di pratiche negli uffici dei nostri comuni che intasano di burocrazia e non fanno il bene dei cittadini". Lo affermano in una nota i sindaci della Lega in Umbria: Virginio Caparvi, sindaco di Nocera Umbra, Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, Luca Carizia, sindaco di Umbertide, Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara, Remigio Venanzi, sindaco di Polino, Manuel Petruccioli, sindaco di Giano dell'Umbria.



