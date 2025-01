Cordoglio De Rebotti per la morte di Riccardo Coccolini

"Profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Riccardo Coccolini, un uomo che ha dedicato la sua vita alla tutela dei diritti dei lavoratori, con passione e determinazione": è il ricordo dell'assessore regionale Francesco de Rebotti, del sindacalista morto in un incidente stradale.

"Il suo stimabile impegno sindacale - prosegue l'assessore in una nota della Regione - come rappresentante della Fiom Cgil è stato un esempio di dedizione e responsabilità, sempre rivolto alla difesa della dignità del lavoro. In questo momento di grande tristezza. Mi unisco al dolore della sua famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne l'umanità e l'instancabile operato".





