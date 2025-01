Bistocchi, non lasciate spazio all'indifferenza

"Non lasciate che l'indifferenza entri dentro di voi e conquisti spazi. Celebrate la Giornata della memoria tutto l'anno e nutritevi delle testimonianze dei pochi sopravvissuti della Shoah, ringraziandoli per il grande sforzo, non solo di memoria, che stanno facendo": così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Sarah Bistocchi, che è intervenuta all'incontro organizzato dall'Isuc (Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) con i ragazzi degli istituti superiori di Perugia e con il testimone della Shoah Nando Tagliacozzo.

"Facciamo tesoro delle parole di tutti coloro che hanno vissuto la follia nazifascista - ha detto Bistocchi, secondo quanto riferisce la Regione - e ricordiamole sempre, anche quando non ci sarà più nessuno di loro a raccontarcele. Il lavoro di Nando Tagliacozzo oggi, come quello per esempio di Liliana Segre, sono fondamentali e ci spronano ogni giorno a ricordare e a non spegnere le luci della memoria. Gli estremismi sono dietro l'angolo, nascosti dietro video virali e infarciti di odio, intolleranza e pregiudizi. Il mondo ha bisogno invece di cittadine e cittadini consapevoli, capaci di comprendere e apprezzare le preziosissime testimonianze di personaggi come Nando Tagliacozzo, uno dei pochi scampati al rastrellamento del ghetto di Roma nell'ottobre del 1943 e che ha perso i familiari nei lager nazisti".

"Il mio grazie va anche all'Isuc - ha aggiunto Bistocchi - al suo comitato tecnico scientifico e al suo presidente, che stanno portando avanti un lavoro di studio e ricerca di alta qualità, ma anche all'amministrazione comunale di Perugia, alle scuole e alle famiglie, che hanno permesso che una giornata come quella di oggi potesse realizzarsi affinché possa restare, appunto, nella Memoria".



