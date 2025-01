Assisi estate 2025, Brunori Sas alla Rocca Maggiore

Brunori Sas, uno dei più apprezzati cantautori del momento, protagonista anche all'imminente festival di Sanremo, ha scelto la suggestiva Rocca Maggiore di Assisi come tappa del suo prossimo tour in giro per l'Italia. L'evento si terrà il primo agosto 2025 e fa parte del programma estivo del Comune di Assisi, che propone l'iniziativa con Suoni Controvento 2025, festival di arti performative promosso da Aucma.

L'artista si esibirà alle ore 21.00, con "L'Albero delle noci - Tour estate", che rappresenta l'occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera di Dario Brunori, in arte Brunori Sas, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico, "L'albero delle noci" appunto, in uscita il 14 febbraio prossimo. L'album, di dieci tracce, prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell'Ariston, lo stesso che, nella serata cover di venerdì 14 febbraio, lo vedrà al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino, in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de "L'anno che verrà".

I biglietti - fa sapere il Comune - saranno disponibili on-line, dalle ore 14.30 del 31 gennaio 2025, su Ticketitalia e Ticketone e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:30 di lunedì 3 febbraio.

"Il concerto di Brunori Sas - affermano Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio, rispettivamente assessore alla cultura e assessore al turismo di Assisi - è un altro evento straordinario e attrattivo dell'estate ad Assisi 2025, manifestazione a cui già stiamo lavorando per proporre un programma capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e trasversale, fra cultura, musica, natura, bellezza e aggregazione. Dopo l'annuncio della presenza degli Afterhours, il 3 agosto, è un altro grande colpo per il cartellone musicale, messo a segno in collaborazione con Suoni Controvento. La Rocca Maggiore si conferma una location sempre più amata e adatta a grandi spettacoli, oltre che uno dei principali attrattori culturali e turistici della città. Saranno sempre più le iniziative in questo spazio, in sinergia con diverse realtà culturali e associative del territorio".



