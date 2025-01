A Calvi dell'Umbria lavori di sistemazione della frana

Prevede l'installazione di una palificazione in cemento armato l'intervento da 190mila euro aggiudicato dalla Provincia di Terni ad una ditta specializzata per la messa in sicurezza di un tratto stradale a Calvi dell'Umbria.

L'intervento interesserà l'area circostante il bivio tra la Sp 71 Calvi-Otricoli e la Sp 18 Calvese e consisterà nella bonifica e messa in sicurezza di circa 50 metri di carreggiata danneggiata da un evento franoso precedente.

Previsti la realizzazione di un sistema di pali di contenimento che avranno la funzione di impedire in futuro ulteriori cedimenti del bordo strada e, contestualmente, il rifacimento della pavimentazione stradale e delle barriere di protezione.

Scatterà invece sabato primo febbraio, e durerà fino al 28 dello stesso mese, un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri sulla Sr 79 Ternana tra Papigno e Marmore, nel comune di Terni, per consentire l'esecuzione dei lavori di sistemazione della scarpata a monte della strada. L'intervento prevede soprattutto la ripulitura delle reti paramassi dai detriti accumulatisi nel tempo e la loro manutenzione dal km 27+300 al km 26+900. Agli automobilisti in transito - si legge in una nota della Provincia - si raccomanda massima prudenza.



