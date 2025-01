Studente scomparso a Perugia trovato morto in appartamento

E' stato trovato morto in un appartamento del centro di Perugia lo studente universitario ventenne originario di Lanciano del quale non si avevano notizie dal 24 gennaio scorso. Secondo quanto risulta all'ANSA sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza.

Il corpo è stato individuato dopo che alla sala operativa della questura è arrivata una segnalazione riguardante la possibile presenza del giovane. Giunti sul posto, gli operatori della polizia con la collaborazione dei vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, in via del Prospetto, trovando il cadavere del giovane universitario.

Sono in corso accertamenti per verificare le circostanze e le cause che hanno portato alla morte dello studente. A coordinarli sul posto il procuratore capo Raffaele Cantone e l'aggiunto Giuseppe Petrazzini.



