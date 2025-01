Per M5s mozione su biometano 'gesto responsabilità'

Parla di "un importante gesto di responsabilità verso i territori e le comunità che da tempo si oppongono a questo intervento, supportati da comitati, associazioni e cittadini impegnati nella tutela dell'ambiente, del patrimonio storico-paesaggistico e delle attività economiche locali" il consigliere regionale del M5s Luca Simonetti commentando l'approvazione di una mozione sul tema da parte dell'Assemblea legislativa. "L'atto - aggiunge - mira anche a coinvolgere attivamente la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, affinché vengano approfondite le criticità segnalate in merito alla tutela del patrimonio archeologico di Ponte Caldaro e delle aree circostanti, ricche di testimonianze storiche di inestimabile valore. È un passo significativo, che si allinea agli indirizzi già presi dai consigli comunali di Narni e San Gemini, ribadendo una direzione univoca per proteggere settori fondamentali per il territorio, come il turismo, l'agroalimentare e l'accoglienza. In un'area che ospita importanti realtà vinicole, strutture ricettive e agriturismi, un impianto di queste dimensioni rischia infatti di compromettere non solo il paesaggio, ma anche l'immagine dell'Umbria come cuore verde d'Italia e il futuro economico di molte imprese locali. Il nostro impegno continuerà affinché le istanze delle comunità siano ascoltate e rispettate, e affinché le decisioni prese oggi trovino una concreta attuazione per salvaguardare la qualità della vita e la sostenibilità del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA