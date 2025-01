Nelle indagini sullo studente universitario scomparso a Perugia "non c'è allo stato alcun elemento che possa far ipotizzare un omicidio". A precisarlo con l'ANSA è il procuratore Raffaele Cantone.

Le ricerche per rintracciare il giovane sono in corso in maniera serrata. Così come gli accertamenti per stabilire cosa sia successo.



