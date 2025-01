Marchetti (Lega), con Dl Cultura guardiamo all'efficienza

"Eliminare i pareri vincolanti delle Soprintendenze, fatte salve quelli sulle rilevanti opere storiche e i grandi monumenti, dando ai Comuni l'ultima parola sulle altre decisioni urbanistiche e paesistiche: questo il senso dell'emendamento che la Lega vuole proporre al Dl Cultura.

Da sempre guardiamo ad una maggiore efficienza della macchina pubblica puntando alla sburocratizzazione per gli uffici delle pubbliche amministrazioni. La nostra proposta va in questa direzione: ridurre la burocrazia a vantaggio di cittadini e territori". Lo afferma in una sua nota il deputato della Lega e segretario del partito in Umbria, Riccardo Augusto Marchetti



