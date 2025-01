Da Comune Narni 'ferma contrarietà' a impianto biometano

Il Comune di Narni ribadisce "la propria ferma contrarietà alla realizzazione dell'impianto di produzione di biometano, proposto dalla società presentatrice del progetto, nella zona di Ponte Caldaro". Posizione espressa in una nota diffusa attraverso l'ufficio stampa della Provincia di Terni.

"Questo tipo di impianti, sebbene in linea con i principi di economia circolare - afferma il sindaco Lorenzo Lucarelli - devono essere progettati in modo adeguato e realizzati esclusivamente in aree idonee, rispettando il territorio e le comunità locali. Grazie al lavoro degli uffici comunali e al supporto di consulenti esperti l'amministrazione ha condotto un'approfondita analisi tecnica che consente l'opposizione al progetto con solide argomentazioni. Questo impegno tecnico-amministrativo è stato svolto in stretta collaborazione con il Consiglio comunale e con i comitati locali che da tempo si sono già espressi contro la realizzazione dell'impianto".

Per l'assessore all'ambiente Giovanni Rubini "il valore dell'attività svolta dal Comune di Narni, volta a garantire che ogni progetto che viene presentato sia rispettoso delle peculiarità territoriali e compatibile con lo sviluppo sostenibile". "Evidenzia inoltre - prosegue - la necessità di un intervento normativo a livello regionale, affinché venga definito un quadro regolatorio chiaro e strumenti di pianificazione adeguati per la localizzazione di tali impianti".





