Autopsia per chiarire cause della morte studente a Perugia

Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Perugia a chiarire le cause della morte del giovane studente universitario d'informatica il cui cadavere è stato trovato in un piccolo appartamento preso in affitto nel centro di Perugia. Gli accertamenti, che hanno comunque escluso un omicidio, sono infatti ancora in corso.

Lo studente alloggiava da alcuni mesi in un ostello. E' stato però trovato morto nel piccolo appartamento preso da una ventina di giorni attraverso un'agenzia di affitti brevi. E per il quale aveva già chiesto di prolungare la locazione.

Nella camera sono stati repertati diversi farmaci e alcuni telefoni cellulari ora al vaglio degli inquirenti. Nessun segno di effrazione è stato individuato sulla porta d'ingresso.





