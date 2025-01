Anche la Provincia di Terni contraria a impianto a biogas

Il presidente della Provincia d Terni, Francesco Maria Ferranti, ha incontrato in Provincia il sindaco di San Gemini, Luciano Clementella, e i comitati cittadini di Narni, Terni, San Gemini e Stroncone per discutere della proposta di un nuovo impianto a biogas in località Ponte Caldaro fra San Gemini e Narni.

"Abbiamo espresso come Provincia la nostra contrarietà - dichiara il presidente in una nota dell'ente - unendoci alle posizioni assunte, con specifici ordini del giorno, dai Consigli comunali di Narni e San Gemini e, ieri, anche dal Consiglio regionale e tenendo conto della questione aperta da tempo riguardante un altro progetto simile a Vascigliano di Stroncone.

Porteremo - annuncia il presidente - la nostra posizione anche in Conferenza dei servizi, il prossimo 7 febbraio, e nelle altre sedi politico-amministrative. Proseguiremo inoltre il lavoro congiunto con i Comuni e i comitati cittadini affinché anche la Regione faccia la sua parte".

"Al di là delle legittime aspirazioni dei privati - sottolinea poi - lo sviluppo e la crescita dell'Umbria non possono passare per ulteriori attività di essiccamento fanghi, biodigestori ed altri impianti di questa tipologia, ma devono seguire strategie diverse che tengano conto dell'ambiente, dei territori e dell'impatto che possono generare i materiali trattati, i trasporti e il resto delle attività correlate. Come capogruppo di Forza Italia in Comune a Terni, inoltre - conclude il presidente - mi farò promotore in Consiglio comunale di un ordine del giorno come quelli già approvati negli altri Comuni".





