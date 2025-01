Un qr code per ascoltare i cartigli dei Baci Perugina

Per la prima volta sarà possibile ascoltare 20 cartigli d'autore dei Baci Perugina attraverso un qr code inserito nello stesso insieme alle illustrazioni "pop e romantiche" di Antonio Colomboni. Succede con l'edizione "Senti l'amore", annuncia Nestlè in un comunicato.

Dal tradizionale passaparola all'altoparlante, anche gli elementi grafici della confezione richiamano il mondo dell'ascolto. Grazie allo stile di Colomboni, colori e forme si uniscono per aggiungere un tocco di creatività all'esperienza.

I 20 cartigli, attraverso le loro illustrazioni inedite, anticipano ciò che si potrà ascoltare. Ogni frase è interpretata da un'immagine dedicata, un tassello visivo che amplifica l'attesa e "crea un legame unico tra l'occhio e il suono" spiega ancora l'azienda. Per immergersi nell'ascolto e scoprire la frase contenuta nel cartiglio, basterà inquadrare il qr code.

Questo condurrà direttamente a una pagina dedicata dove si potrà non solo ascoltare per la prima volta il messaggio, ma anche condividerlo con chi si ha a cuore.

"Quest'anno, abbiamo voluto far sentire le emozioni dei nostri Baci con tutti i cinque sensi" dice Chiara Richiedei, marketing manager Baci Perugina. "Con questa edizione speciale per San Valentino - aggiunge - vogliamo offrire ai nostri consumatori una nuova esperienza Baci Perugina, con un modo nuovo e coinvolgente di vivere e condividere le emozioni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA