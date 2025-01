Umbria regione con il minor tasso di abbandono scolastico

L'Umbria è la regione italiana con il minor tasso di abbandono scolastico. A stabilirlo è un'analisi del Centro Studi della Fondazione Art. 49. Secondo la quale registra un dato del 5,6% contro la media italiana del 10,5%, al di sopra dell'obiettivo del 9% fissato dalla Strategia 2030 dell'Unione Europea.

L'analisi è stata presentata in occasione dell'evento "InClasse: radici per il futuro - Imparare, comprendere, partecipare, per crescere cittadini consapevoli" che si è svolto a Roma in collaborazione con l'Ufficio di collegamento del Parlamento europeo e con il patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, delle Regioni Puglia e Sardegna.

Quella dell'abbandono precoce di istruzione o formazione in Italia è una situazione che presenta grandi differenze all'interno del Paese. Se infatti Umbria, con il 5,6%, Lazio e Marche, con il 6,1%, rispettano gli obiettivi europei, secondo la rielaborazione di Fondazione Art.49 su dati regionali Eurostat, sono invece ben 11 le regioni italiane fortemente non in linea.

In particolare, Sardegna e Sicilia sono le "peggiori" con rispettivamente una percentuale di abbandono scolastico del 17,3% e 17,1%, seguite dalla provincia autonoma di Bolzano (16,2%).

"I dati italiani, secondo questa analisi, non sono buoni e la rotta è tutta da invertire" dicono da Fondazione Articolo 49 che anche quest'anno ha inaugurato una serie di progetti di educazione civica per le scuole.



