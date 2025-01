Regione interverrà per la messa in sicurezza del fiume Nera

Nella mattinata di lunedì a Narni l'assessore regionale all'Ambiente Thomas De Luca, insieme a quello allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti, ha avuto un "importante" incontro tecnico-strategico con il presidente dell'Autorità di bacino, i dirigenti regionali e gli uffici comunali per discutere degli interventi necessari sul piano dell'assetto idrogeologico e la messa in sicurezza del fiume Nera. L'obiettivo è mitigare il rischio idrogeologico nelle fasce fluviali lungo il Nera e tutelare le comunità locali, con particolare attenzione alla sicurezza delle aziende e degli insediamenti lungo le sponde. Per questo sono previsti interventi per un totale di 40 milioni di euro, con un primo stralcio finanziato con 15 milioni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, sottolinea la Regione.

"Un passo avanti per la sicurezza del territorio - dice De Luca - per garantire alle attività produttive in zona esondabile gli interventi per mettere in sicurezza gli argini e riprendere il proprio lavoro senza ulteriori aggravi sui costi di produzione con relativa perdita di competitività. Parliamo di 15 milioni come primo stralcio, ma stiamo lavorando per ampliare i finanziamenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA