Polizia esegue ordine di carcerazione a carico di giovane

Il personale della polizia di Stato di Perugia ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Ancona, nei confronti di un 26enne italiano, condannato in stato di libertà a quattro anni e due mesi di reclusione per i reati di pornografia minorile e violenza sessuale aggravata.

In particolare, gli operatori della squadra mobile di Perugia hanno rintracciato il condannato e, dopo averlo accompagnato presso gli uffici della Questura - si legge in una sua nota - per le attività di rito, lo hanno condotto presso il carcere di Perugia.



