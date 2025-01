Filipponi e Proietti, UmbriaLibri evento di assoluto rilievo

"UmbriaLibri è un evento di assoluto rilievo per il territorio e per l'editoria umbra. Bene che la Giunta voglia investire su questa iniziativa che valorizza e dà luce ad arte, cultura e letteratura": è quanto sottolineano i consiglieri regionali del Pd Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti. "UmbriaLibri - aggiungono - continuerà a svolgersi a Perugia e Terni, come ha garantito il vicepresidente della Regione con delega alla cultura Tommaso Bori. È un'iniziativa che coinvolge tanti professionisti e figure di rilievo in ambito nazionale. Siamo certi - concludono Filipponi e Proietti - che l'edizione 2025 della manifestazione sarà in grado di attrarre un vasto pubblico, dando lustro e visibilità al settore".



