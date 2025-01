Festival beni comuni ad Assisi dal 27 al 29 marzo

Assisi ospiterà il primo "Festival dell'amministrazione condivisa dei beni comuni", finalizzato a promuovere forme di collaborazione fra cittadini ed enti locali, per ricucire i rapporti tra persone e istituzioni e favorire lo sviluppo di nuove forme di convivenza solidale. L'evento si terrà dal 27 al 29 marzo prossimi, a palazzo Monte Frumentario, promosso da Comune di Assisi, Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà e dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia, con la segreteria tecnica della cooperativa Fare. L'iniziativa vedrà il coinvolgimento di sindaci, amministratori pubblici, studiosi, sociologi, esperti di beni comuni e partecipazione pubblica.

Il tema delle giornate di Assisi è il futuro, a partire dalle tante esperienze che si sono diffuse grazie al modello di amministrazione condivisa e ai patti di collaborazione, strumento con cui pubblica amministrazione e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

"In un contesto generale difficile - evidenzia, in una nota del Comune, Veronica Cavallucci, assessore alla cultura di Assisi - dal 2014 in Italia è nata e cresciuta l'Amministrazione condivisa, un nuovo modello culturale, politico e amministrativo che ha l'ambizione di dare risposte più efficaci alle sfide sociali che abbiamo davanti, con l'impegno civile come fattore decisivo. Il nostro Comune, ponendosi all'avanguardia, ha aderito da tempo al progetto, ha adottato un Regolamento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni e sottoscritto diversi Patti di collaborazione con diverse realtà del territorio, legati ad esempio a verde pubblico, accoglienza, manutenzioni, centri sportivi e spazi museali. Promuovere e ospitare il primo evento dedicato a questi temi rende Assisi un punto di riferimento nazionale".

Nelle tre giornate del festival si alterneranno panel di confronto, gruppi di lavoro e spunti di riflessione, con l'obiettivo di promuovere, sostenere e favorire sempre di più la collaborazione tra cittadini, istituzioni e comunità locali.

Sarà presentato il Rapporto Labsus 2024 e verrà consegnato il premio "pattiXcollaborare", un riconoscimento per quei cittadini, movimenti, associazioni, comitati, amministratori pubblici quotidianamente impegnati nei patti di collaborazione diffusi in tutta Italia.



