Carabinieri sequestrano mezzo chilo di cocaina a Perugia

Mezzo chilo di cocaina e circa 38.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, nonché materiali per il confezionamento della droga sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Perugia nell'abitazione un ventitreenne di origini albanesi che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In particolare, i militari hanno controllato il giovane a bordo di un'auto. Non sapendo spiegare esattamente dove fosse diretto e manifestando agitazione - riferisce l'Arma -, ha insospettito i carabinieri che hanno così deciso di procedere a perquisizione. Le operazioni di ricerca sono state poi estese al domicilio dello straniero trovando la cocaina.

L'Arma riferisce che il giudice del tribunale di Perugia ha convalidato l'arresto, applicando la misura del della custodia cautelare in carcere.



