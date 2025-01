Autoarticolato esce di strada, morto il conducente

Il conducente di un autoarticolato è morto oggi, 28 gennaio, in seguito a un incidente stradale avvenuto - per cause in corso di accertamento - lungo la Ss395, all'altezza del cimitero comunale di Spoleto.

Il mezzo è uscito di strada finendo sulla scarpata sottostante. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

Il personale sanitario giunto sul posto ha constatato il decesso dell'uomo. Intervenuti anche i vigili del fuoco del vicino distaccamento e i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.



